Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от переговоров с Россией. Впрочем, эти слова прозвучали не в рамках его основного выступления на форуме IFORUM – 2019.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от переговоров с Россией. Впрочем, эти слова прозвучали не в рамках его основного выступления на форуме IFORUM – 2019.Журналисты подловили Владимира Зеленского перед его выступлением и задали вопрос: "Будут переговоры с Россией?". "Нет", – на ходу бросил им президент Украины и отправился дальше.Уже во время своего выступления Зеленский несколько раз упоминал своего восточного соседа. О России политик говорил как о стране, которая опережает Украину по всем показателям. Также он не отказался от традиции, появившейся у украинских политиков после государственного переворота, называть ее "агрессором".Не обошлось и без довольно странных антироссийских выпадов. Так, во время презентации Владимир Зеленский показал публике фотографии с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы. Снимки сопровождались подписью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчеслению", передает . "Вот куда нас могут привести", – пригрозил политик. "Что-то не хочется", – резюмировал он.Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией выглядит странно, учитывая предыдущие заявления бывшего шоумена. Так, во время своей речи на инаугурации он подчеркнул, что первоочередной задачей новой власти должно стать достижение мира в Донбассе. Ради этого, признался вступающий в должность президент Украины, он готов "пойти на все".При этом украинские политики ведут последовательную политику отказа от переговоров с представителями ополчения. Вместо этого они выступают с различными призывами к России, несмотря на то, что стороной конфликта она не является.Кроме того, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказывал о планах Владимира Зеленского инициировать проведение общеукраинского референдума по вопросу переговоров Киева и Москвы. Голосование еще не было проведено, а президент Украины уже отказался от контактов с Россией.