В Сети обсуждают трейлер к мистической драме про
оккультизм Секта. Сериал, в котором главную роль сыграла Светлана Ходченкова,
прольет свет на работу тайных религиозных обществ.
В Сети обсуждают трейлер к мистической драме про
оккультизм "Секта". Сериал, в котором главную роль сыграла Светлана Ходченкова,
прольет свет на работу тайных религиозных обществ.
Все
эпизоды доступны уже сейчас на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER. Появились ролики
из фильма на официальной странице канала в Instagram.
По ТВ картину показывать не будут.
Еще
задолго до премьеры проект привлек повышенное внимание со стороны кинокритиков
и обозревателей, а также обычных зрителей, став одним из самых обсуждаемых в Сети.
Видео с попавшей в секту Светланой Ходченковой шокировало россиян, которые
делятся своими впечатлениями в соцсетях. "Приснится
– не отмашешься", "Жууууть!", "Круто", "Ждем с нетерпением", -
комментируют трейлер "Секты" обыватели.
Отечественный
мистический проект и на устах у СМИ. "Реалистичный и жестокий российский
сериал о том, как легко попасть в секту и почти невозможно выйти из нее таким,
как прежде", – пишет Afisha Daily. "Тематика
сериала до настоящего момента в России широко не поднималась. Тем временем
число людей в нашей стране, вовлеченных в секты, достигает миллионы человек", -
отмечает Кино-театр.ру.
Проект снят эксклюзивно для платформы ТНТ-PREMIER режиссером Гелой
Баблуани – обладателем двух призов Венецианского кинофестиваля, работавшим с
Джейсоном Стетэмом, Микки Рурком, Майклом Шенноном и другими голливудскими
звездами, сообщается в пресс-релизе ТНТ-PREMIER.
Как писали "Дни.ру", главную роль в "Секте" исполнила —
актриса сыграла сиделку Лилю, помогающую ухаживать за бывшей моделью Никой
(Анастасия Чистякова), жертвой секты "Первозданные".
Техника НЛП, вскрытие кластеров
бессознательного, манипуляции психикой и подавление личности – все это
вселенная "Секты", первого российского сериала, полностью посвященного
развенчанию культа сектантства.