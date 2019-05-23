В Сети обсуждают трейлер к мистической драме про оккультизм Секта. Сериал, в котором главную роль сыграла Светлана Ходченкова, прольет свет на работу тайных религиозных обществ.

В Сети обсуждают трейлер к мистической драме прооккультизм "Секта". Сериал, в котором главную роль сыграла Светлана Ходченкова,прольет свет на работу тайных религиозных обществ.Всеэпизоды доступны уже сейчас на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER. Появились роликииз фильма на официальной странице канала в Instagram.По ТВ картину показывать не будут.Ещезадолго до премьеры проект привлек повышенное внимание со стороны кинокритикови обозревателей, а также обычных зрителей, став одним из самых обсуждаемых в Сети.Видео с попавшей в секту Светланой Ходченковой шокировало россиян, которыеделятся своими впечатлениями в соцсетях. "Приснится– не отмашешься", "Жууууть!", "Круто", "Ждем с нетерпением", -комментируют трейлер "Секты" обыватели.Отечественныймистический проект и на устах у СМИ. "Реалистичный и жестокий российскийсериал о том, как легко попасть в секту и почти невозможно выйти из нее таким,как прежде", – пишет Afisha Daily. "Тематикасериала до настоящего момента в России широко не поднималась. Тем временемчисло людей в нашей стране, вовлеченных в секты, достигает миллионы человек", -отмечает Кино-театр.ру.Проект снят эксклюзивно для платформы ТНТ-PREMIER режиссером ГелойБаблуани – обладателем двух призов Венецианского кинофестиваля, работавшим сДжейсоном Стетэмом, Микки Рурком, Майклом Шенноном и другими голливудскимизвездами, сообщается в пресс-релизе ТНТ-PREMIER.Как писали "Дни.ру", главную роль в "Секте" исполнила —актриса сыграла сиделку Лилю, помогающую ухаживать за бывшей моделью Никой(Анастасия Чистякова), жертвой секты "Первозданные".Техника НЛП, вскрытие кластеровбессознательного, манипуляции психикой и подавление личности – все этовселенная "Секты", первого российского сериала, полностью посвященногоразвенчанию культа сектантства.