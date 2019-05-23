Владелец компании Афалина Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из китовой тюрьмы, так как считает их своей собственностью. Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь,— сказал господин Решетов

Владелец компании Афалина Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из китовой тюрьмы, так как считает их своей собственностью. Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь,— сказал господин Решетов (цитата по ТАСС).В Минприроды России заявили, что животные должны быть выпущены на волю, а заявление господина Решетова назвали личным мнением. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство,— сообщило Минприроды.Один из участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко считает, что, если животных откажутся выпускать, к ситуации должны подключиться госорганы. Если Решетов делает такое заявление, то он может попробовать не выпустить косаток и белух. Но тогда это будет вопрос контролирующих госорганов, суда, Генпрокуратуры, следствия, которые должны решать, имеет ли он право владеть или пользоваться этими животными,— сказал господин Цидулко.С ноября 2018 года в вольерах бухты Средняя содержится 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в китовую тюрьму, выловили в 2018 году незаконно.