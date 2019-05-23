Волонтёры могут разъяснить технические нюансы, настроить телевизор

Волонтёры могут разъяснить технические нюансы, настроить телевизорАдминистрация Владимирской области напоминает, что 3 июня в регионе начнут отключение аналогового телевещания.Переход на телевидения на современное цифровое вещание решает важную социальную задачу: для жителей России становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). Цифровое телевидение дешевле в обслуживании и качественнее аналогового, даёт доступ к многочисленным сервисам.Во Владимирской области при переходе с аналогового на цифровой сигнал помощь нуждающимся в ней жителям оказывают специально обученные добровольцы. При необходимости волонтёры могут разъяснить технические нюансы, настроить телевизор, подключить цифровую приставку или антенну, научить пользоваться оборудованием.Кроме того, обратиться за помощью в подключении цифрового телевидения можно на круглосуточную федеральную «горячую линию» 8-800-220-20-02 или региональную 8-800-301-92-23 (звонок бесплатный) (4922) 77-95-48. Также узнать подробности можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.Напомним, для приёма цифрового сигнала необходим телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Его поддерживают все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой такого стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.