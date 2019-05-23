Изготовление и выдачу осуществляют бесплатно

Изготовление и выдачу осуществляют бесплатноВ скором времени город Владимир полностью перейдет на автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Льготникам вместо бумажного социального проездного выдадут персональную транспортную карту.Для того, чтобы получить карту, необходимо подать заявление на её изготовление по адресу: улица Мира, дом 34, помещение 213. Кабинет работает в будни с 9 до 18 часов. В дальнейшем число пунктов приёма заявлений планируют увеличить.Изготовление и выдачу персональной транспортной карты льготника осуществляют бесплатно. Стоимость проезда не изменится, уточняют в мэрии.Для оформления социальной транспортной карты необходимо предоставить паспорт, документ, удостоверяющий право на льготы, СНИЛС.Напомним, в начале 2019 года в общественном транспорте областной столицы начали тестировать возможность оплаты проезда за безналичный расчёт. Окончательный переход на автоматизированную систему оплаты проезда должны завершить к ноябрю. Новая система позволит оплачивать проезд транспортной или банковской картой, а также смартфонами.