Участниками регионального конкурса стали более 30 сотрудников полиции.

21 мая в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл очередной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Участниками регионального конкурса стали более 30 сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности и противодействия коррупции.В течение нескольких часов конкурсанты выполняли задания, показывая свои знания и умения в таких дисциплинах, как специальная, физическая, технико-криминалистическая, огневая и медицинская подготовки. В ходе отдельного испытания правоохранители демонстрировали навыки самообороны.По результатам всех испытаний лучшими среди сотрудников подразделений НОН стали Евгений Гурьев (МО МВД России «Муромский»), Фарафонов Павел (ОМВД России по Вязниковскому району), Артем Жильцов (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»).Самые высокие результатов среди сотрудников подразделений по контролю экономической безопасности и противодействия коррупции показали Александр Прямицын (МО МВД России «Муромский»), Кучин Павел (МО МВД России «Ковровский»), Вячеслав Светлов (ОМВД России по Юрьев-Польскому району).С заслуженной победой представителей подразделений поздравил заместитель начальника УНК УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Андрей Левин, пожелавший всем победителям удачи на федеральных этапах конкурсов, а всем участникам - успехов в ежедневной служебной деятельности.