Он прозвучит для 1583 выпускников

Он прозвучит для 1583 выпускниковВ эти майские дни в школах Владимира по давней доброй традиции проходит замечательный праздник - «Последний звонок». Его хрустальный звук — это не только память выпускников обо всех 11-ти годах за школьной партой. Это и прочная связь поколений школьников, учителей и учеников, детей и их родителей.«Школа – это не просто место, где подрастающее поколение получает знания и воспитание. Это вторая семья для каждого ребёнка, где его любят, уважают, учат самым благородным человеческим качествам», - передают в мэрии.Сегодня «Последний звонок» прозвучит для 1583 выпускников школ Владимира. В скором времени ребятам предстоит выбрать будущую профессию, дело, которому они посвятят свои способности и силы.«Сейчас для вас главное — максимально подготовиться к ЕГЭ и показать хорошие результаты. Но затем, определяясь со своим профессиональным будущим, желаем вам связать свои жизненные перспективы с родным Владимиром. В нашем прекрасном городе есть, где получить качественное образование и найти престижную работу», - советуют в пресс-службе городской администрации.Глава города Владимира Ольга Деева и сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин от всей души благодарят учителей, всех работников образовательных учреждений, родителей, вложивших много сил в воспитание юных владимирцев!«Вы передали новому поколению свой опыт, знания, создали прочную основу для развития каждого ребёнка. А ребят просим ценить этот колоссальный труд педагогов и родителей, и помнить: это им вы обязаны всем, что имеете перед стартом взрослой жизни», - рассуждают в мэрии.Примите самые тёплые, искренние поздравления с завершением учебного года и окончанием школы! От всей души желаем вам успеха и удачи! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!