3 июня 36 регионов России, в том числе и Владимирская область, перейдут на цифровое эфирное телевещание

3 июня 36 регионов России, в том числе и Владимирская область, перейдут на цифровое эфирное телевещаниеНакануне очередной волны отключения аналогового эфирного сигнала в столицах субъектов пройдут яркие акции «Запуск цифровых воздушных змеев» и физзарядки со звёздами спорта.25 мая в 10:00 по местному времени в городах по всей стране олимпийские чемпионы, звёзды спорта, кино и шоу-бизнеса, руководители регионов и волонтёры запустят в небо десятки воздушных змеев. Змеи, брендированные логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и названием региона, станут олицетворением скорого перехода на «цифру». Для гостей акции пройдёт и «цифровая зарядка» как символ готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания.Акции «Запуск цифровых воздушных змеев» пройдут в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.Днём ранее, 24 мая в Олимпийском парке Сочи состоится фестиваль аэростатов, посвящённый переходу на «цифру», яркое световое шоу и концерт звёзд российской эстрады.СправкаВ 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились ещё 7 регионов страны. Во вторую волну 15 апреля аналоговое телевидение отключили в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на «цифру» перейдут 36 регионов, а финальная 4-я волна отключения «аналога» в оставшихся 21 регионе пройдёт 14 октября.