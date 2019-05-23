Водитель туристического автобуса, который попал в ДТП в итальянской провинции Тоскана, арестован. По версии следствия, он отвлекся во время вождения. В результате ДТП погибла россиянка.

Водитель туристического автобуса, который попал в ДТП в итальянской провинции Тоскана, арестован.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре города Сиена, 35-летний мужчина обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Тест на алкоголь показал отрицательный результат. По основной версии следствия, он отвлекся от дороги, чтобы уменьшить звук радио​​​. Кроме того, погодные условия были плохими: шел дождь, дорога была мокрая.Авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена — Флоренция. Автобус въехал со скоростной трассы в кювет и перевернулся на правый бок.В автобусе находились 55 пассажиров — граждане России, Белоруссии, Украины, Армении и других стран. В результате ДТП погибла россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Пострадали 37 человек.Сейчас в больницах Сиены остаются пять российских граждан. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Дипломаты оказывают им все необходимое содействие.