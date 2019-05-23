Забайкальский край могут включить в перечень регионов с льготными тарифами на электричество. Соответствующий вопрос Госдума будут обсуждать дополнительно, заявил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Забайкальский край могут включить в перечень регионов с льготными тарифами на электричество. Соответствующий вопрос Госдума будут обсуждать дополнительно, заявил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты будут рассматривать этот вопрос до
среды, 29 мая. "Не исключено, что мы с вами примем решение о внесении
дополнительного региона – Забайкальского края – в список территорий, где будет
тариф по льготной шкале", – сказал Володин.
Необходимо, чтобы этот вопрос дополнительно поднимался в
правительстве, подчеркнул спикер. "Мы вчера обсуждали его и с руководством
региона, и с вице-премьером Юрием Трутневым, но на сегодняшний день есть
отрицательная позиция Министерства энергетики", – отметил председатель
нижней палаты.
Володин подчеркнул, что времени для представления
дополнительных аргументов осталось не так много – пятница, суббота,
воскресенье, а затем понедельник и вторник следующей недели. После этого не
исключено, что депутаты примут решение о внесении Забайкалья в список
территорий с льготными тарифами на энергетику, сказал спикер.
Обсуждение соответствующего законопроекта парламентарии
решили перенесли на 29 мая.
Рассматриваемый во втором чтении нормативно-правовой акт
расширяет список регионов, получающих электроэнергию по льготным тарифам.
Законопроект предлагает включить в число таких субъектов Бурятию, Дагестан, Ингушетию,
Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Карелию, Северную Осетию, Тыву и
Чечню.