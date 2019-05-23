Забайкальский край могут включить в перечень регионов с льготными тарифами на электричество. Соответствующий вопрос Госдума будут обсуждать дополнительно, заявил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Забайкальский край могут включить в перечень регионов с льготными тарифами на электричество. Соответствующий вопрос Госдума будут обсуждать дополнительно, заявил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, депутаты будут рассматривать этот вопрос досреды, 29 мая. "Не исключено, что мы с вами примем решение о внесениидополнительного региона – Забайкальского края – в список территорий, где будеттариф по льготной шкале", – сказал Володин.Необходимо, чтобы этот вопрос дополнительно поднимался вправительстве, подчеркнул спикер. "Мы вчера обсуждали его и с руководствомрегиона, и с вице-премьером Юрием Трутневым, но на сегодняшний день естьотрицательная позиция Министерства энергетики", – отметил председательнижней палаты.Володин подчеркнул, что времени для представлениядополнительных аргументов осталось не так много – пятница, суббота,воскресенье, а затем понедельник и вторник следующей недели. После этого неисключено, что депутаты примут решение о внесении Забайкалья в списоктерриторий с льготными тарифами на энергетику, сказал спикер.Обсуждение соответствующего законопроекта парламентариирешили перенесли на 29 мая.Рассматриваемый во втором чтении нормативно-правовой актрасширяет список регионов, получающих электроэнергию по льготным тарифам.Законопроект предлагает включить в число таких субъектов Бурятию, Дагестан, Ингушетию,Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Карелию, Северную Осетию, Тыву иЧечню.