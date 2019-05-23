Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену визовых ограничений между двумя странами. На встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук в четверг, 23 мая, председатель нижней палаты призвал решить этот вопрос в приоритетном порядке. Кроме того, обсуждалось заседание межпарламентской комиссии высокого уровня.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену визовых ограничений между двумя странами. На встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук в четверг, 23 мая, председатель нижней палаты призвал решить этот вопрос в приоритетном порядке. Кроме того, обсуждалось заседание межпарламентской комиссии высокого уровня.
Приветствуя высокого гостя, спикер Госдумы отметил
положительную динамику в отношениях двух стран. Володин напомнил
премьер-министру Вьетнама о его встрече с президентом России Владимиром Путиным
и главой правительства Дмитрием Медведевым. "Надеемся, что это будет
дополнительный импульс к нашему сотрудничеству в рамках межпарламентского
измерения", – сказал законодатель.
Переговоры с главой государства и премьер-министром России
Нгуен Суан Фук назвал успешными. Кроме того, накануне был открыт перекрестный год России во
Вьетнаме и Вьетнама в России. Также он высоко оценил результаты визита
Вячеслава Володина во Вьетнам в декабре прошлого года.
"Мы очень рады, что роль России в мире неуклонно повышается,
и здесь Госдума играет очень важную роль, поскольку она является основным
законодательным органом и создает прочный правовой фундамент для развития
России", – подчеркнул Нгуен Суан Фук. Он поблагодарил российскую сторону за
поддержку на международной арене.
Премьер-министр особо отметил решение о создании
межпарламентской комиссии между двумя странами. По его словам, глава
Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган намерен посетить Россию в
конце 2019 года.
Руководитель правительства социалистической республики выразил
уверенность, что комиссия поспособствует укреплению двусторонних отношений. В
свою очередь Вячеслав Володин отметил, что ее заседание пройдет уже в этом году
в нашей стране.
В ходе встречи затрагивалось множество тем двустороннего
партнерства, в том числе вопросы обороны и безопасности, экономики,
энергетики, культуры и туризма. Нгуен Суан Фук отметил, что рад росту
количества российских туристов до рекордного уровня в 700 тысяч человек в
прошлом году. Премьер-министр предложил создать наиболее благоприятные условия
для выдачи туристических виз для вьетнамцев, желающих посетить Россию.
Володин поддержал инициативу высокого гостя и подчеркнул,
что вопрос об отмене виз необходимо рассмотреть максимально оперативно.
"Было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить и
внести свои предложения в соответствующие ведомства", – сказал спикер Госдумы.
Также председатель нижней палаты призвал расширить
возможности вьетнамцев изучать русский язык в России для дальнейшего преподавания
великого и могучего в своей стране. Соответствующий вопрос Володин намерен
поставить перед правительством. Речь идет в том числе об увеличении количества
квот.
Обсудили и торговлю между двумя странами. По словам
премьер-министра Вьетнама, товарооборот между Москвой и Ханоем достиг шести
миллиардов долларов, а к 2020 году должен вырасти до 10 миллиардов.
В конце встречи Нгуен Суан Фук пригласил Вячеслава Володина
во Вьетнам в ближайшее время.
Напомним, последний раз председатель нижней палаты
посещал социалистическую республику в декабре прошлого года во главе
парламентской делегации. Володин встретился с руководством страны и провел
переговоры об укреплении сотрудничества законодательных органов двух стран. Эта
поездка стала важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии,
отмечали эксперты.