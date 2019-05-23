Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену визовых ограничений между двумя странами. На встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук в четверг, 23 мая, председатель нижней палаты призвал решить этот вопрос в приоритетном порядке. Кроме того, обсуждалось заседание межпарламентской комиссии высокого уровня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену визовых ограничений между двумя странами. На встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук в четверг, 23 мая, председатель нижней палаты призвал решить этот вопрос в приоритетном порядке. Кроме того, обсуждалось заседание межпарламентской комиссии высокого уровня.Приветствуя высокого гостя, спикер Госдумы отметилположительную динамику в отношениях двух стран. Володин напомнилпремьер-министру Вьетнама о его встрече с президентом России Владимиром Путиными главой правительства Дмитрием Медведевым. "Надеемся, что это будетдополнительный импульс к нашему сотрудничеству в рамках межпарламентскогоизмерения", – сказал законодатель.Переговоры с главой государства и премьер-министром РоссииНгуен Суан Фук назвал успешными. Кроме того, накануне был открыт перекрестный год России воВьетнаме и Вьетнама в России. Также он высоко оценил результаты визитаВячеслава Володина во Вьетнам в декабре прошлого года."Мы очень рады, что роль России в мире неуклонно повышается,и здесь Госдума играет очень важную роль, поскольку она является основнымзаконодательным органом и создает прочный правовой фундамент для развитияРоссии", – подчеркнул Нгуен Суан Фук. Он поблагодарил российскую сторону заподдержку на международной арене.Премьер-министр особо отметил решение о созданиимежпарламентской комиссии между двумя странами. По его словам, главаНационального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган намерен посетить Россию вконце 2019 года.Руководитель правительства социалистической республики выразилуверенность, что комиссия поспособствует укреплению двусторонних отношений. Всвою очередь Вячеслав Володин отметил, что ее заседание пройдет уже в этом годув нашей стране.В ходе встречи затрагивалось множество тем двустороннегопартнерства, в том числе вопросы обороны и безопасности, экономики,энергетики, культуры и туризма. Нгуен Суан Фук отметил, что рад ростуколичества российских туристов до рекордного уровня в 700 тысяч человек впрошлом году. Премьер-министр предложил создать наиболее благоприятные условиядля выдачи туристических виз для вьетнамцев, желающих посетить Россию.Володин поддержал инициативу высокого гостя и подчеркнул,что вопрос об отмене виз необходимо рассмотреть максимально оперативно."Было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить ивнести свои предложения в соответствующие ведомства", – сказал спикер Госдумы.Также председатель нижней палаты призвал расширитьвозможности вьетнамцев изучать русский язык в России для дальнейшего преподаваниявеликого и могучего в своей стране. Соответствующий вопрос Володин намеренпоставить перед правительством. Речь идет в том числе об увеличении количестваквот.Обсудили и торговлю между двумя странами. По словампремьер-министра Вьетнама, товарооборот между Москвой и Ханоем достиг шестимиллиардов долларов, а к 2020 году должен вырасти до 10 миллиардов.В конце встречи Нгуен Суан Фук пригласил Вячеслава Володинаво Вьетнам в ближайшее время.Напомним, последний раз председатель нижней палатыпосещал социалистическую республику в декабре прошлого года во главепарламентской делегации. Володин встретился с руководством страны и провелпереговоры об укреплении сотрудничества законодательных органов двух стран. Этапоездка стала важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии,отмечали эксперты.