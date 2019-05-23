У Иосифа Пригожина крайне напряженные отношения с детьми и бывшей женой. По его мнению, всему виной мог стать новый избранник его экс-благоверной.
У Иосифа Пригожина крайне напряженные отношения с детьми и бывшей женой. По его мнению, всему виной мог стать новый избранник его экс-благоверной.
До встречи с певицей Валерией Иосиф Пригожин был женат дважды. И если с предыдущей женой Лейлой и их дочкой Лизой у продюсера сохранились очень теплые отношения, то с первой супругой Еленой и их отпрысками – сыном Дмитрием и дочкой Данаей – отношения очень напряженные. Все началось еще несколько лет назад, когда Пригожин узнал, что деньги, которые он выделял экс-супруге на детей, та якобы тратила на любовников.
"Честно скажу, я был недоволен своей семейной жизнью с Леной. Я прямо Лене сказал: "Мне не нравится твой образ жизни. Когда женщина целыми днями спит и ничего не делает, тогда интерес у мужчины пропадает". Сами посудите: я работал днями и ночами, а моя бывшая лежала на диване с пивом и креветками", – признался продюсер.
Иосиф Пригожин рассказал, что ушел, все оставив семье: детям – две квартиры. а также участок в Подмосковье. "Я, как мне кажется, по-джентльменски с Леной поступил. Во время развода ничего с собой не взял. Ни копейки денег! Более того, в день рождения Лены я приобрел ей автомобиль "БМВ". И каждому ребенку по автомобилю", – сообщил Пригожин.
А недавно он узнал, что деньги, которые он давал на детей, шли на жизнеобеспечение молодого любовника его бывшей жены. "Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!" – объявил продюсер.
Якобы молодой возлюбленный его экс-супруги уговорил детей продать участок в Подмосковье, а затем и недвижимость. "Дети находятся под серьезным влиянием этого человека. И все мои аргументы, продиктованные лишь заботой о них, сын и дочь отказываются слушать. Это, конечно, меня не может не расстраивать", – пожаловался Иосиф Пригожин.
Сейчас его бывшая жена счастлива в новом браке, и теперь их сын якобы отказывается встречаться с ним наедине. Так, недавно Дмитрий, который несколько лет не разговаривал с отцом, вдруг предложил Иосифу встретиться, но на встречу изъявил желание захватить отчима. Якобы ему нужно обсудить с продюсером некую бизнес-идею. Тот отказался, потому что хотел поговорить с ним просто как отец с сыном.
После продажи недвижимости бывшая семья Иосифа Пригожина переехала, по его словам, в "какую-то деревню" в Ставропольском крае. "Сын мне сказал: "Лучше я со Шлапаком (фамилия нового мужа Елены. – Прим.ред.) буду, чем с тобой!" Так он отреагировал на мой отказ общаться с новым мужем его матери. Но о чем мне говорить с типом, который моих детей без крыши над головой оставил? У меня не может быть с этим парнем никаких общих дел", – отрезал продюсер.
Иосиф Пригожин объяснил, что хочет общаться с наследниками, быть им полезным, но не в качестве бездонного кошелька. "Моя бывшая, кстати, по-прежнему нигде не работает. Недавно она снова объявилась. Видимо, она и ее молодой муж рассчитывают, что я и дальше буду их содержать", – предположил он.
Иосиф Пригожин крайне негативно относится к новому мужу своей бывшей жены. "Возможно, этот мужчина запугивает моего сына. Я не знаю, как объяснить странное поведение Димы", – развел руками продюсер. "Моему возмущению нет предела", – цитирует Иосифа Пригожина .