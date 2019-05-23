У Иосифа Пригожина крайне напряженные отношения с детьми и бывшей женой. По его мнению, всему виной мог стать новый избранник его экс-благоверной.

У Иосифа Пригожина крайне напряженные отношения с детьми и бывшей женой. По его мнению, всему виной мог стать новый избранник его экс-благоверной.До встречи с певицей Валерией Иосиф Пригожин был женат дважды. И если с предыдущей женой Лейлой и их дочкой Лизой у продюсера сохранились очень теплые отношения, то с первой супругой Еленой и их отпрысками – сыном Дмитрием и дочкой Данаей – отношения очень напряженные. Все началось еще несколько лет назад, когда Пригожин узнал, что деньги, которые он выделял экс-супруге на детей, та якобы тратила на любовников."Честно скажу, я был недоволен своей семейной жизнью с Леной. Я прямо Лене сказал: "Мне не нравится твой образ жизни. Когда женщина целыми днями спит и ничего не делает, тогда интерес у мужчины пропадает". Сами посудите: я работал днями и ночами, а моя бывшая лежала на диване с пивом и креветками", – признался продюсер.Иосиф Пригожин рассказал, что ушел, все оставив семье: детям – две квартиры. а также участок в Подмосковье. "Я, как мне кажется, по-джентльменски с Леной поступил. Во время развода ничего с собой не взял. Ни копейки денег! Более того, в день рождения Лены я приобрел ей автомобиль "БМВ". И каждому ребенку по автомобилю", – сообщил Пригожин.А недавно он узнал, что деньги, которые он давал на детей, шли на жизнеобеспечение молодого любовника его бывшей жены. "Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!" – объявил продюсер.Якобы молодой возлюбленный его экс-супруги уговорил детей продать участок в Подмосковье, а затем и недвижимость. "Дети находятся под серьезным влиянием этого человека. И все мои аргументы, продиктованные лишь заботой о них, сын и дочь отказываются слушать. Это, конечно, меня не может не расстраивать", – пожаловался Иосиф Пригожин.Сейчас его бывшая жена счастлива в новом браке, и теперь их сын якобы отказывается встречаться с ним наедине. Так, недавно Дмитрий, который несколько лет не разговаривал с отцом, вдруг предложил Иосифу встретиться, но на встречу изъявил желание захватить отчима. Якобы ему нужно обсудить с продюсером некую бизнес-идею. Тот отказался, потому что хотел поговорить с ним просто как отец с сыном.После продажи недвижимости бывшая семья Иосифа Пригожина переехала, по его словам, в "какую-то деревню" в Ставропольском крае. "Сын мне сказал: "Лучше я со Шлапаком (фамилия нового мужа Елены. – Прим.ред.) буду, чем с тобой!" Так он отреагировал на мой отказ общаться с новым мужем его матери. Но о чем мне говорить с типом, который моих детей без крыши над головой оставил? У меня не может быть с этим парнем никаких общих дел", – отрезал продюсер.Иосиф Пригожин объяснил, что хочет общаться с наследниками, быть им полезным, но не в качестве бездонного кошелька. "Моя бывшая, кстати, по-прежнему нигде не работает. Недавно она снова объявилась. Видимо, она и ее молодой муж рассчитывают, что я и дальше буду их содержать", – предположил он.Иосиф Пригожин крайне негативно относится к новому мужу своей бывшей жены. "Возможно, этот мужчина запугивает моего сына. Я не знаю, как объяснить странное поведение Димы", – развел руками продюсер. "Моему возмущению нет предела", – цитирует Иосифа Пригожина .