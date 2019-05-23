Юлии Началовой не стало 16 марта. Для сотен тысяч ее поклонников это стало настоящим потрясением. Они приходят на кладбище, чтобы поговорить с певицей – уверены, что она с небес их слышит.

Юлии Началовой не стало 16 марта. Для сотен тысяч ее поклонников это стало настоящим потрясением. Они приходят на кладбище, чтобы поговорить с певицей – уверены, что она с небес их слышит.Поклонники просят "у Юли" совета, рассказывают ей о делах земных, о том, как живут ее родственники, чем занимается любимый пресс-секретарь Анна Исаева, о том, какую информационную волну спровоцировала ее скоропостижная смерть и как горевала страна. "Часто над могилой вдруг появляется яркое-яркое солнышко и начинают петь птицы, мы уверены, что это Юля – ангел наш – подает нам знак", – говорят поклонники.Работники Троекуровского кладбища судачат, что-де многие почитатели Началовой несут на могилу, расположенную на 17 участке, не только цветы, свечи и мягкие игрушки, но и воду, и крем., дабы "зарядить" их. Якобы, такая вода и крем обладают особыми свойствами – разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре. Так это или нет – бог ведает. Но многие люди верят.Кстати, с захоронениями Алана Чумака и Джуны Давиташвили тоже происходит нечто подобное. Правда, они и при жизни помогали людям, исцеляли их душу и тело. А то, что происходит на могиле Юлии Началовой похоже на эффект плацебо, самовнушение или массовый психоз.Специально стоит оговориться – канонизировать певицу никто, конечно, не собирается. Это было даже кощунственно. Ведь к лику святых причисляют лишь праведников, которые вели подвижническую жизнь и оказывали при жизни многократную чудесную помощь всем, кто к ним обращается. Например, блаженная Матрона Московская, будучи слепой, могла еще при жизни многим открывать глаза на их духовные проблемы, лечить тяжелобольных.Захоронение святой Матроны на Даниловском кладбище стала местом неофициального паломничества, хотя в 1998 году мощи старицы были перенесены в Покровский женский монастырь. После посещения Матронушки люди исцеляются от болезней, в бездетных семьях рождаются долгожданные дети, люди находят работу или получают жилье.