Актриса высказалась о лишних килограммах. Юлия Пересильд
поделилась отношением к диетам.
Актриса высказалась о лишних килограммах. Юлия Пересильд
поделилась отношением к диетам.
Знаменитость не видит смысла изнурять себя диетами, меняя
свою внешность ради ролей. Кроме того, она вспомнила о своей студенческой
жизни.
Когда Юлия Пересильд училась в ГИТИСе, она весила больше, чем
сейчас, – 68 килограммов. При этом артистка призналась в немыслимом. Оказывается,
она ела еду быстрого приготовления, которая, как известно, не лучшим образом
сказывается на фигуре.
"Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления и
булками", – цитирует Юлию Пересильд . Хотя, артистку можно понять:
многие в студенческие годы перебивались подобной вредной пищей.
Однако со
временем Юлия Пересильд все-таки научилась вводить свое тело в нужный для
работы режим. "Вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делала
специально. Теперь весы показывают 58—60 килограммов при росте метр шестьдесят
восемь. Это мой привычный и комфортный вес", – поделилась звезда.
Рассказала и о семье. Она
не скрывает, что после длительных съемок ей необходимо провести время с близкими
и детьми. Также она читает книги, ходит на спектакли, стараясь просто
отвлечься. "Для меня это лучший способ переключиться", – отметила