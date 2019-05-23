Актриса высказалась о лишних килограммах. Юлия Пересильд поделилась отношением к диетам.

Актриса высказалась о лишних килограммах. Юлия Пересильдподелилась отношением к диетам.Знаменитость не видит смысла изнурять себя диетами, меняясвою внешность ради ролей. Кроме того, она вспомнила о своей студенческойжизни.Когда Юлия Пересильд училась в ГИТИСе, она весила больше, чемсейчас, – 68 килограммов. При этом артистка призналась в немыслимом. Оказывается,она ела еду быстрого приготовления, которая, как известно, не лучшим образомсказывается на фигуре."Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления ибулками", – цитирует Юлию Пересильд . Хотя, артистку можно понять:многие в студенческие годы перебивались подобной вредной пищей.Однако современем Юлия Пересильд все-таки научилась вводить свое тело в нужный дляработы режим. "Вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делаласпециально. Теперь весы показывают 58—60 килограммов при росте метр шестьдесятвосемь. Это мой привычный и комфортный вес", – поделилась звезда.Рассказала и о семье. Онане скрывает, что после длительных съемок ей необходимо провести время с близкимии детьми. Также она читает книги, ходит на спектакли, стараясь простоотвлечься. "Для меня это лучший способ переключиться", – отметила