До нового формата ТВ остаются считанные дни

До нового формата ТВ остаются считанные дниПереходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). К ним можно подключиться уже сейчас. Если до начала строительства цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Оставшийся процент населения сможет принимать сигнал посредством спутника.График отключения аналогового сигнала федеральных телеканалов по регионам:3 декабря 2018 года: пилотный проект в Тверской области.11 февраля 2019 года: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика.15 апреля: Москва, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.3 июня: Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская области, Адыгея, Бурятия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.14 октября: Санкт-Петербург, Забайкальский край, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области, Республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Татарстан, Крым и г. Севастополь.