Западная пресса нагнетает ситуацию вокруг переправы через Керченский пролив. В европейских СМИ появилось предостережение о возможном закрытии Крымского моста. Это вызвало бурную реакцию у наших сограждан.
Западная пресса нагнетает ситуацию вокруг переправы через Керченский пролив. В европейских СМИ появилось предостережение о возможном закрытии Крымского моста. Это вызвало бурную реакцию у наших сограждан.
Россия открыла новый фронт конфронтации с Украиной – Азовское
море, ситуация в котором приобрела первостепенное значение для безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет в
швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung
журналист Андреас Умланд.
Задержание российскими пограничниками украинских моряков
недалеко от Крымского моста в ноябре прошлого года не привело к жесткой реакции
Запада, сокрушается корреспондент. По его мнению, на "дальнейшую
агрессию" Москву могут спровоцировать технические проблемы с переправой
через Керченский пролив или ее якобы экономическая неэффективность.
Умланд предположил, что в таком случае Кремль может
"заняться поисками виноватых в этом провале". "И тогда он мог бы
внушить населению мысль, что мост не может полноценно функционировать из-за
обострения ситуации", – делает странное утверждение швейцарский журналист.
По его мнению, такой сценарий возможен, если переправа через
Керченский пролив начнет разрушаться. Он напомнил о многочисленных сообщениях
украинских СМИ, которые выявили множество технических проблем, а также
геологических угроз Крымскому мосту.
На самом деле утверждения украинской
прессы о трассе – ложь. Но на Западе, как видно, фейки выдумщиков из Незалежной по-прежнему котируются.
Умланд не стал исключать, что движение по Крымскому мосту
может прекратиться. "Возможное закрытие, а в крайнем случае и обрушение
грандиозного моста стало бы тяжелым ударом по имиджу Путина, который
тот сам себе создал после аннексии Крыма", – поделился журналист своими
нездоровыми фантазиями.
Пользователи Сети подобный "креатив" не оценили.
По мнению комментаторов, автор опуса "наковырял позавчерашних протухших
баек" про Крымский мост. Другие и вовсе назвали Умланда
"идиотом". Третьи пожалели, что журналиста до сих пор не лечат.
"Налицо все признаки шизофрении", – уверен пользователь с ником
саныч.
А пока на Западе и Украине продолжается истерика, строители
спокойно возводят железнодорожную часть переправы. Первые поезда по Крымскому
мосту должны пройти к концу года.