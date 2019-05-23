Западная пресса нагнетает ситуацию вокруг переправы через Керченский пролив. В европейских СМИ появилось предостережение о возможном закрытии Крымского моста. Это вызвало бурную реакцию у наших сограждан.

Западная пресса нагнетает ситуацию вокруг переправы через Керченский пролив. В европейских СМИ появилось предостережение о возможном закрытии Крымского моста. Это вызвало бурную реакцию у наших сограждан.Россия открыла новый фронт конфронтации с Украиной – Азовскоеморе, ситуация в котором приобрела первостепенное значение для безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет вшвейцарском издании Neue Zurcher Zeitungжурналист Андреас Умланд.Задержание российскими пограничниками украинских моряковнедалеко от Крымского моста в ноябре прошлого года не привело к жесткой реакцииЗапада, сокрушается корреспондент. По его мнению, на "дальнейшуюагрессию" Москву могут спровоцировать технические проблемы с переправойчерез Керченский пролив или ее якобы экономическая неэффективность.Умланд предположил, что в таком случае Кремль может"заняться поисками виноватых в этом провале". "И тогда он мог бывнушить населению мысль, что мост не может полноценно функционировать из-заобострения ситуации", – делает странное утверждение швейцарский журналист.По его мнению, такой сценарий возможен, если переправа черезКерченский пролив начнет разрушаться. Он напомнил о многочисленных сообщенияхукраинских СМИ, которые выявили множество технических проблем, а такжегеологических угроз Крымскому мосту.На самом деле утверждения украинскойпрессы о трассе – ложь. Но на Западе, как видно, фейки выдумщиков из Незалежной по-прежнему котируются.Умланд не стал исключать, что движение по Крымскому мостуможет прекратиться. "Возможное закрытие, а в крайнем случае и обрушениеграндиозного моста стало бы тяжелым ударом по имиджу Путина, которыйтот сам себе создал после аннексии Крыма", – поделился журналист своиминездоровыми фантазиями.Пользователи Сети подобный "креатив" не оценили.По мнению комментаторов, автор опуса "наковырял позавчерашних протухшихбаек" про Крымский мост. Другие и вовсе назвали Умланда"идиотом". Третьи пожалели, что журналиста до сих пор не лечат."Налицо все признаки шизофрении", – уверен пользователь с никомсаныч.А пока на Западе и Украине продолжается истерика, строителиспокойно возводят железнодорожную часть переправы. Первые поезда по Крымскомумосту должны пройти к концу года.