Владимир Зеленский даст ход уголовному делу против Петра Порошенко. Его завели еще до инаугурации нового президента Украины. Заключение Порошенко станет костью, которую Зеленский бросит украинцам.

Владимир Зеленский даст ход уголовному делу против ПетраПорошенко. Его завели еще до инаугурации нового президента Украины. ЗаключениеПорошенко станет костью, которую Зеленский бросит украинцам.придется "отдать" Порошенкоукраинцам. А вместе с бывшим президентом – и других политиков, которые такзапятнали себя, что не смогут ни перейти на сторону нового лидера, ни отсидетьсяв убежище. Зеленский выиграл выборы на волне недовольства режимом Порошенко,напомнил директор департамента стран СНГ Института политических исследованийАлексей Бычков."Зеленский же пришел на этой волне. А когда он получитбольшинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию, он окажется врамках, в которые сам себя загнал. Это рамки "всенародно избранногопрезидента". И фишку борьбы с коррупционерами, с "прогнившими элитами"ему придется использовать , пока это будет возможно – но вряд ли долго", -заявил эксперт.Политолог подчеркивает, что основной посыл – даже недепутатам Рады. А, скорее, украинцам, народу, который за нового лидерапроголосовал. "Такая кость должна была быть брошена", – убежденБычков.По словам эксперта, дело против Порошенко было заведенозадолго до инаугурации Владимира Зеленского. Кроме всего прочего, за новымлидером маячит фигура олигарха Игоря Коломойского – который не забывает старыеобиды."Все это готовилось задолго до инаугурации, но до неене могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский – неиз тех людей, который прощает пощечины – и Порошенко он, разумеется, ничего непростил. Если заокеанские партнеры не вмешаются – дело получит дальнейший ход",– уверен политолог.Сам Порошенко уже выступил с оправданиями. Бывший президентсчитает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве вдеятельность "Центрэнерго" на него возбудили в связи с началомкампании по выборам в парламент. Большинство в Верховной раде принадлежало"Блоку Петра Порошенко". Однако одним из первыхсвоих указов распустил парламент, напоминает "Комсомольская правда".