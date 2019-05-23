Владимир Зеленский даст ход уголовному делу против Петра
Порошенко. Его завели еще до инаугурации нового президента Украины. Заключение
Порошенко станет костью, которую Зеленский бросит украинцам.
Владимир Зеленский даст ход уголовному делу против Петра
Порошенко. Его завели еще до инаугурации нового президента Украины. Заключение
Порошенко станет костью, которую Зеленский бросит украинцам.
придется "отдать" Порошенко
украинцам. А вместе с бывшим президентом – и других политиков, которые так
запятнали себя, что не смогут ни перейти на сторону нового лидера, ни отсидеться
в убежище. Зеленский выиграл выборы на волне недовольства режимом Порошенко,
напомнил директор департамента стран СНГ Института политических исследований
Алексей Бычков.
"Зеленский же пришел на этой волне. А когда он получит
большинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию, он окажется в
рамках, в которые сам себя загнал. Это рамки "всенародно избранного
президента". И фишку борьбы с коррупционерами, с "прогнившими элитами"
ему придется использовать , пока это будет возможно – но вряд ли долго", -
заявил эксперт.
Политолог подчеркивает, что основной посыл – даже не
депутатам Рады. А, скорее, украинцам, народу, который за нового лидера
проголосовал. "Такая кость должна была быть брошена", – убежден
Бычков.
По словам эксперта, дело против Порошенко было заведено
задолго до инаугурации Владимира Зеленского. Кроме всего прочего, за новым
лидером маячит фигура олигарха Игоря Коломойского – который не забывает старые
обиды.
"Все это готовилось задолго до инаугурации, но до нее
не могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский – не
из тех людей, который прощает пощечины – и Порошенко он, разумеется, ничего не
простил. Если заокеанские партнеры не вмешаются – дело получит дальнейший ход",
– уверен политолог.
Сам Порошенко уже выступил с оправданиями. Бывший президент
считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в
деятельность "Центрэнерго" на него возбудили в связи с началом
кампании по выборам в парламент. Большинство в Верховной раде принадлежало
"Блоку Петра Порошенко". Однако одним из первых
своих указов распустил парламент, напоминает "Комсомольская правда".