Это обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной политике и спорту

Это обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной политике и спортуВласти города Владимира и депутаты горсовета поддержали требование жителей Оргтруда сохранить больницу в микрорайоне. Это обсудили на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной политике и спорту.Борис Оверчук предложил депутатам поддержать требование местных жителей по сохранению в Оргтруде полноценной больницы №7, вернуть круглосуточный стационар, кухню, ряд специализированных кабинетов и ставки врачей, а также принять меры по привлечению в больницу нужных специалистов.Обращение Оверчука признано депутатским запросом и теперь горсовет намерен обратиться к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину и к депутатам ЗакСобрания с этим требованием.«Если мы хотим, чтобы микрорайон развивался, нужно сохранить там полноценное медицинское учреждение. Иначе Оргтруд превратится в дачный посёлок», - считает глава администрации Фрунзенского района Николай Маркин.