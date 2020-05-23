Бывший вице-президент США, нынешний кандидат от демократов в президенты Джо Байден прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Он считает, что близорукое решение администрации нынешнего американского лидера приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией.
Бывший вице-президент США, нынешний кандидат от демократов в президенты Джо Байден прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Он считает, что "близорукое" решение администрации нынешнего американского лидера приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией.
Джо Байден обратил внимание на то, что союзники США выступают за дальнейшее участие Вашингтона в Договоре по открытому небу. Кандидат в президенты считает, что работать над решением проблем нужно вместе. Байден отметил, что без США договор мог бы развалиться, а выход из него повысит опасность просчета и конфликта, сообщает ТАСС.
Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Москва не собирается рассматривать ультиматум Вашингтона. В ведомстве считают, что для США важно выдвинуть обвинения против Москвы с целью прикрыть свои деструктивные действия.
О том, что Америка намерена выйти из Договора по открытому небу, стало известно 21 мая. Дональд Трамп объяснил это тем, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.