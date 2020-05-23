Бывший вице-президент США, нынешний кандидат от демократов в президенты Джо Байден прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Он считает, что близорукое решение администрации нынешнего американского лидера приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией.

Бывший вице-президент США, нынешний кандидат от демократов в президенты Джо Байден прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Он считает, что "близорукое" решение администрации нынешнего американского лидера приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией.Джо Байден обратил внимание на то, что союзники США выступают за дальнейшее участие Вашингтона в Договоре по открытому небу. Кандидат в президенты считает, что работать над решением проблем нужно вместе. Байден отметил, что без США договор мог бы развалиться, а выход из него повысит опасность просчета и конфликта, сообщает ТАСС.Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Москва не собирается рассматривать ультиматум Вашингтона. В ведомстве считают, что для США важно выдвинуть обвинения против Москвы с целью прикрыть свои деструктивные действия.О том, что Америка намерена выйти из Договора по открытому небу, стало известно 21 мая. Дональд Трамп объяснил это тем, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.