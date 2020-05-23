23.05.2020

2020-05-23 09:15:03

Балет стал точной наукой 320 лет назад

Плие, антраша, пируэты, фуэте, арабески...Эти танцевальные движения сегодня известны всем. Их выполнение осуществляется на основе 5 позиций ног и трех позиций рук, которые стали правилами балета ровно 320 лет назад.

И заслуга в этом французского танцовщика- балетмейстера Пьера Бошана. В 1700 году Бошан записал каноны благородной манеры танца,положив в основу принцип выворотности ног,который присутствовал в 18 веке в придворных танцах и фехтовании. И разделил все движения на группы. С этого времени началось формирование балета из дивертисментов в самостоятельное искусство. Искусство чарующее, загадочное , за которым тяжелый каждодневный труд.

Грация, гордость, стать. Рождённый во Франции, балет - стал "визитной карточкой" российской культуры. За нежными па и плавными пируэтами стоят жёсткая дисциплина, постоянный контакт с балетмейстером, регулярные тренировки.



Юлия Батина - балетмейстер образцового коллектива "Детский театр балета":

-Балерина заточена на классический танец. Есть определённые отличия и в физическом развитии, и в стилистике движений. Но балерина может перестроиться, а перестроиться в балерину невозможно.

Сейчас Академическая хореография приобрела новый формат. Онлайн владимирский образцовый коллектив "Детский театр балета" готовится к отчётному осеннему концерту памяти его основательницы - Нины Мадьяровой - примы-балерины Таджикского академического театра оперы и балета.

Без личного контакта сложно объяснять движения - рассказывает ученица Нины Васильевны, а ныне сама балетмейстер Юлия Батина . Но прогресс есть, особенно у старших учеников. Дети привыкли работать и сами стремятся к высокому результату.



Юлия Батина - балетмейстер образцового коллектива "Детский театр балета":

-Русская система образования предполагает, что педагог может подойти и руками тактильно поправить мышцу, которая должна напрягаться.

Балетную студию при Доме Культуры молодёжи - первую во Владимире - Нина Васильевна основала в 1996 году, переехав из Душанбе после развала Советского союза. В России пришлось начинать всё сначала. Но пережить тяжелое время ей помогли её ученики. Она чувствовала их любовь к искусству.



Нина Мадьярова - балетмейстер:

- С развалом Советского Союза оставаться в Союзной республике стало опасно для жизни. А здесь ещё как снег на голову свалился суверенитет. Все руководители, которые были назначены из Москвы, уехали в Россию. И русские оказались незащищенными и ненужными.



Нины Васильевны не стало в 2019 году. Юлия старается сохранить ту систему, которую она заложила . Репетиции проходят три раза в неделю. Юлия и сама выйдет на сцену. "Умирающий лебедь" - номер, который балетные называют "обречённым на успех".

Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".