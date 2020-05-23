Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным ни разу не была замечена в отношениях с новым парнем. Девушка тщательно оберегает личную жизнь от внимания публики.

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным ни разу не была замечена в отношениях с новым парнем. Девушка тщательно оберегает личную жизнь от внимания публики.При этом в своих интервью артистка неоднократно заявляла, что не собирается тратить время на мимолетные увлечения. Девушка уверяла, что сразу отправится с избранником в загс.Однако последнее время мама троих детей часто проговаривается о личной жизни. Видимо, Юлия Барановская, наконец, встретила достойного партнера – счастье так и рвется наружу. В очередной публикации в инстаграм-профиле девушка недвусмысленно намекнула на приятные перемены в жизни.Звезда выложила видео, на котором показаны два вкладыша из жвачки с высказываниями об отношениях. На одном из них написано "Love is... навсегда – дождь или солнце", а на втором – "Love is... Каждый день благодарить судьбу за встречу с тобой".10 Дек 2018 в 11:58 PSTЗа кадром Юлия Барановская удовлетворенно произносит: "Когда у тебя так, а у него вот так, то, кажется, это и есть любовь". Публикацию артистка сопроводила множеством сердечек.Стоит отметить, не так давно телеведущая рассказала, что дети уже продумали ее будущую свадьбу до мелочей. Кто знает, возможно, после окончания карантина нас ждет пышное торжество.