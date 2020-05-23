Власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы. Об этом после внеочередного заседания Контактной группы заявил полпред России Борис Грызлов. По его словам, интенсивность огня нарастает с начала мая.

Власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы. Об этом после внеочередного заседания Контактной группы заявил полпред России Борис Грызлов. По его словам, интенсивность огня нарастает с начала мая. Он в очередной раз призвал Киев к диалогу с Донецком и Луганском и потребовал соблюдать минские соглашения.Как сообщил Грызлов, представители Украины покинули заседание группы. Другие участники встречи не приняли никаких решений, но зафиксировали вину Киева в обстрелах, передает телеканал "Россия 24"."Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", — отметил Грызлов.