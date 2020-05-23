Несколько месяцев подряд Татьяна Буланова делала все возможное, чтобы решить серьезные проблемы, связанные со здоровьем. Ведь не так давно певица попала в больницу с подозрением на инсульт.

Несколько месяцев подряд Татьяна Буланова делала все возможное, чтобы решить серьезные проблемы, связанные со здоровьем. Ведь не так давно певица попала в больницу с подозрением на инсульт.Певица заявила, что ее больше ничего не беспокоит и она полностью здорова. Напомним, что Татьяна попала в национальный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова практически в предынсультном состоянии. К счастью, никаких серьезных изменений не произошло. Буланова быстро пошла на поправку.После прохождения лечебного курса, Татьяна отправилась домой. Но уже через несколько дней Буланова пожаловалась на жуткую простуду и перенесла свой онлайн-концерт.23 Май 2020 в 2:36 PDTТатьяна мечтает о скорейшем окончании карантина и начале нормальной жизни."Я абсолютно восстановилась. Никаких упражнений, ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя – от любого", – призналась Буланова.По словам певицы, она ждет не дождется своего возвращения на сцену. Татьяна надеется, что в начале зимы сможет порадовать своих поклонников концертами.