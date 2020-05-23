Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на
происшествие в центре Москвы. Ранее в отделении Альфа Банка, злоумышленник
взял заложников.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на
происшествие в центре Москвы. Ранее в отделении "Альфа Банка", злоумышленник
взял заложников.
Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале
"Кровавая барыня". "Чего и следовало ожидать", – написала Ксения Собчак под
заметкой о том, что захват заложников связан с тяжелым материальным положением
злоумышленника, а также его долговыми обязательствами.
Весть о том, что злодей требовал привезти Ольгу Бузову, тоже
не осталась незамеченной теледивой. Эта новость вызвала у Ксении шок и
возмущение. "Что вообще происходит в этом захваченном отделении?" – задалась
вопросом знаменитость.
Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил
отделение "Альфа Банка". С собой у него была записка следующего
содержания: "Мне от вас ничего не нужно – только правда".
Сотрудникам и клиентам финансовой организации удалось
эвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался только один
заложник.
Спустя время группа
захвата проникла в отделение. Злодея задержали. Во время спецоперации никто
не пострадал.
17 Дек 2018 в 12:10 PST
Отметим, что . Мужчина показал самого злоумышленника, разбитые
стекла и рюкзак, в котором, по его словам, находилось взрывное устройство.