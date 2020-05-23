Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на происшествие в центре Москвы. Ранее в отделении Альфа Банка, злоумышленник взял заложников.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала напроисшествие в центре Москвы. Ранее в отделении "Альфа Банка", злоумышленниквзял заложников.Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале"Кровавая барыня". "Чего и следовало ожидать", – написала Ксения Собчак подзаметкой о том, что захват заложников связан с тяжелым материальным положениемзлоумышленника, а также его долговыми обязательствами.Весть о том, что злодей требовал привезти Ольгу Бузову, тожене осталась незамеченной теледивой. Эта новость вызвала у Ксении шок ивозмущение. "Что вообще происходит в этом захваченном отделении?" – задаласьвопросом знаменитость.Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватилотделение "Альфа Банка". С собой у него была записка следующегосодержания: "Мне от вас ничего не нужно – только правда".Сотрудникам и клиентам финансовой организации удалосьэвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался только одинзаложник.Спустя время группазахвата проникла в отделение. Злодея задержали. Во время спецоперации никтоне пострадал.17 Дек 2018 в 12:10 PSTОтметим, что . Мужчина показал самого злоумышленника, разбитыестекла и рюкзак, в котором, по его словам, находилось взрывное устройство.