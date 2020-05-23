Число жертв пожара в больнице города Зеленодольска в Татарстане увеличилось до трех человек. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы министерства здравоохранения республики.

Число жертв пожара в больнице города Зеленодольска в Татарстане увеличилось до трех человек. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы министерства здравоохранения республики.Ранее СМИ сообщали о двух погибших и двух пострадавших в результате пожара. На место происшествия приехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. По уточненным сведениям, число жертв пожара составило три человека, пострадали в результате ЧП еще три человека.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 219 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), сообщает ТАСС.Сообщение о возгорании в сосудистом отделении больницы в Зеленодольске поступило на пульт в 22:15 по московскому времени. Пожар вспыхнул в палате, расположенной на первом этаже. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. 88 пациентов были эвакуированы в соседний корпус. К настоящему времени пожар потушен. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать короткое замыкание.