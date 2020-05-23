Анна Седокова не видится с родной дочерью из-за пандемии коронавируса. Восьмилетняя Моника живет в США вместе со своим отцом. Для того, чтобы встретиться с дочерью, Седоковой приходится лететь через весь океан. Певица признается, что их разлука делает ее самоизоляцию невыносимой.

Анна Седокова не видится с родной дочерью из-за пандемии коронавируса. Восьмилетняя Моника живет в США вместе со своим отцом. Для того, чтобы встретиться с дочерью, Седоковой приходится лететь через весь океан. Певица признается, что их разлука делает ее самоизоляцию невыносимой.Анна Седокова четыре месяца не виделась с дочерью Моникой, проживающей в Америке вместе с украинским предпринимателем Максимом Чернявским. Бывший муж Седоковой получил опеку над дочерью, в то время, как Анне суд разрешил иногда навещать Монику за пределами России. Певица боится, что встреча с малышкой отложится на неопределенный срок из-за закрытых границ.Стоит отметить, что Седокова поддерживает видеосвязь с младшей дочерью. Несмотря на то, что бывший муж Анны вел долгие судебные баталии, он позволил Монике свободно общаться с мамой. Из-за того, что супруги долгое время проживали в США, разводом занимался суд в Лос-Анджелеса.13 Мар 2019 в 6:01 PDTСейчас Анна проводит карантин вместе со старшей дочерью Алиной и сыном Гектаром. Певица обеспокоена не только разлуку с Моникой, но и недавним отъездом своего возлюбленного Яниса Тимма. Латвийский баскетболист был вынужден уехать по работе.