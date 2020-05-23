Темой субботнего дня стало нападение злоумышленника на сотрудников и клиентов московского отделения Альфа-банка. Теперь стало известно, кто же требовал встречи с Ольгой Бузовой и даже грозился подорвать банк ради своей цели.

Темой субботнего дня стало нападение злоумышленника на сотрудников и клиентов московского отделения "Альфа-банка". Теперь стало известно, кто же требовал встречи с Ольгой Бузовой и даже грозился подорвать банк ради своей цели.Неадекватный фанат певицы Ольги Бузовой сегодня намеревался устроить взрыв, если ему не организуют встречу с популярной девушкой. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался житель Санкт-Петербурга Алексей Бырышников. Сообщается, что молодому человеку из "Культурной" столицы России 34 года.Таким образом злодей и звездная ведущая связаны малой родиной – они оба петербуржцы. Что еще общего между незадачливым преступником и теледивой предстоит выяснить следствию. Сам злоумышленник, по некоторым данным, заявлял, что она "что-то у него украла".Сотрудники правоохранительных органов уже задержали грабителя, а Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.Напомним, молодой человек ворвался в здание отделения банка с рюкзаком, из которого торчали провода. Преступник утверждал, что у него есть взрывчатка, и он готов ее активировать.Сама Бузова ранее высказала готовность приехать на переговоры с преступником. После того, как его захватили, она выложила в своем "Инстаграме" видео, на котором поблагодарили браво сработавших правоохранителей, которые сумели оперативно задержать злодея.