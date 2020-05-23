Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. Последние новости об эпидемии коронавируса – в материале Дни.ру.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. Последние новости об эпидемии коронавируса – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 894 человек, общее число заболевших превысило 326 тысяч человек. По всему миру выявлено более 5,1 миллиона случаев. В США коронавирусом заразились 1,588 миллиона человек.Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, в том числе в Москве, число заболевших снижается, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. В то же время глава государства призвал подготовиться ко второй волне коронавируса.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. В столице пропуская система и режим самоизоляции из-за коронавируса сохраняются.К началу июня большинство российских регионов будут готовы к третьему этапу отмены карантина. Об этом заявил глава противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Южная Америка, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты озабочены ситуацией в Бразилии, где число зараженных последнее время резко выросло – страна вышла на третье место по числу заболевших COVID-19 в мире.Коронавирус в миреЗаболели – 5 142 347Умерли – 333 273Выздоровели – 1 859 231Коронавирус в РоссииЗаболели – 326 448Умерли – 3 249Выздоровели – 99 825Коронавирус в МосквеЗаболели – 159 409Умерли – 1 580Выздоровели – 36 936Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква159 4091 58036 936Россия326 4483 24999 825США1 588 22591 694342 232Весь мир5 132 232335 8221 980 259Коронавирус сегодня | | || | | | |