По мнению многих поклонников, Юлия Ковальчук заметно сдала за последнее время. Артистка согласилась, что не молодеет, но при этом заявила, что считает себя и свои морщинки вполне привлекательными.

По мнению многих поклонников, Юлия Ковальчук заметно сдала за последнее время. Артистка согласилась, что не молодеет, но при этом заявила, что считает себя и свои морщинки вполне привлекательными.Популярная певица, экс-солистка нашумевшей группы "Блестящие" Юлия Ковальчук откровенно рассказала о прощании с молодостью. 37-летняя артистка призналась, что часто получает комментарии о том, что стала "совсем старенькой" и конкретно повзрослела за последние годы.В ответ на это певица заявила, что ничуть не боится своего возраста и умеет стареть красиво. Кроме того, Ковальчук пофилософствовала на тему того, когда девушка становится настоящей Женщиной с большой буквы, и пришла к выводу, что это происходит именно после 30-ти лет."Я обожала возраст до 30-ти за максимализм, безрассудство и полетность, но после 30-ти женщина становится Женщиной, и возраст тут играет только на руку", – поделилась мыслями звезда.22 Май 2020 в 10:52 PDTПри этом артистка напомнила, что стареть тоже нужно уметь: косметологов, спорт и правильный образ жизни никто не отменял. "Я свои морщинки и складочки люблю", – резюмировала Юлия Ковальчук.К слову, некоторые подписчики посчитали, что в подурневшей внешности звезду обвиняют завистливые злопыхатели. Верные фанаты поспешили засыпать девушку комплиментами. "Вы с возрастом все лучше и лучше. Кстати, это всех и бесит", "Ты хороша, как майский день", "По мне, так вы не изменились совсем", – прокомментировали пост фолловеры.