На старт серийных поставок МС-21 в 2021 году рассчитывает Минпромторг России. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 рассказал глава ведомства Денис Мантуров. Он уверен, что пандемия коронавируса COVID-19 на график работ по производству и испытаниям самолета и получения летного сертификата не повлияет.

На старт серийных поставок МС-21 в 2021 году рассчитывает Минпромторг России. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал глава ведомства Денис Мантуров. Он уверен, что пандемия коронавируса COVID-19 на график работ по производству и испытаниям самолета и получения летного сертификата не повлияет.На "Пермских моторах" Денис Мантуров подчеркнул, что сейчас проходят испытания четыре опытных образца МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"). Все лайнеры оснащены двигателями американской компании Pratt & Whitney. МС-21 выполнил более 300 из 650 испытательных полетов, необходимых для сертификации самолета в России. Ранее представитель Росавиации подчеркнул, что для получения сертификата нужно будет выполнить примерно восемь сотен полетов.В первую очередь, подчеркнул Денис Мантуров, МС-21 будут поставляться российским авиакомпаниям. Но это, по мнению главы Минпромторга, не значит, что о внешних рынках надо забыть. Заказы от зарубежных заказчиков есть, но в первую очередь будут обеспечиваться самолетами российские компании, а также компании стран ЕАЭС и СНГ."Дальше будем двигаться за внешний контур", — подчеркнул министр Мантуров.Твердый контракт на поставку 175 среднемагистральных самолетов МС-21 подписан. Среди них с "Авиакапитал-сервис" — лизинговой дочкой корпорации "Ростех" – на 85 самолетов, 50 из которых для "Аэрофлота", еще 50 самолетов для подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко". 16 самолетов из этой партии пойдут компании Red Wingsю 30 МС-21 заказал "ВЭБ-лизинг", а еще 10 самолетов – авиакомпания "ИрАэро".На МС-21 планируется устанавливать кроме американских двигателей российские ПД-14, разработанные "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК).На опытный самолет эти двигатели будут установлены уже в ближайшее время. Авиадвигатели уже доставлены в Иркутск. Это позволит начать испытания в 2020 году. На второй опытный самолет ПД-14 установят в начале 2021 года, заверил Мантуров.С задачей установки российских композитов на ценроплан мы уже справились, продолжил Денис Мантуров. По словам главы Минпомторга, в июле на статические испытания ставится в ЦАГИ полноценное композитное крыло из российских материалов."Я уверен, что все те параметры, которые мы изначально заложили в конструкцию крыла самолета, с заменой на российского производителя полностью будут выполнены", — отметил Денис Мантуров.