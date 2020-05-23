Сотрудники МЧС продезинфицировали более тысячи восьмисот лечебных и более тысячи образовательных учреждений по всей стране. Санитарной обработке подверглись почти 6 тысяч социальных объектов.

Сотрудники МЧС продезинфицировали более тысячи восьмисот лечебных и более тысячи образовательных учреждений по всей стране. Санитарной обработке подверглись почти 6 тысяч социальных объектов, передает телеканал "Россия 24".В Чувашии провели дезинфекцию на Чебоксарском тракторном заводе. Для этого использовали специальный обеззараживающий раствор. Он разрушительно действует на патогены, но безопасен для людей и окружающей среды. В первую очередь очистили заводскую проходную. Тщательно обрабатывали двери, турникеты, поручни и перила лестничных пролетов.На Камчатке спасатели продезинфицировали сразу несколько образовательных учреждений в Елизовском муниципальном районе. В Петропавловске-Камчатском обработали больницы, поликлиники, школы-интернаты, детские административные здания, дома ветеранов.