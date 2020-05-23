Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97 человек. В катастрофе выжили двое пассажиров воздушного судна.

Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97 человек. Об этом заявило министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, в катастрофе выжили двое пассажиров воздушного судна. Как сообщают СМИ, среди них — глава банка Пенджаба. У него сломано бедро и ключицы, но ожогов на теле нет. Второй выживший — младенец. Большое о нем ничего неизвестно. О состоянии родителей ребенка нет никакой информации.Известно об 11 пострадавших среди жителей домов, на которые упал самолет, сообщает телеканал "Россия 24".22 мая борт авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" потерпел крушение в районе города Карачи. Он упал на жилые дома. Перед посадкой пилот сообщил о проблемах с двигателем. На борту воздушного судна находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. В настоящее время на месте авиакатастрофы продолжается спасательно-поисковая операция.