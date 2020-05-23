23.05.2020

2020-05-23 11:40:04

Мир отмечает День видеоигр

Завтра состоится - Всемирный день видеоигр. Он ежегодно отмечается 24 мая, в этот день в 1972 году миру была представлена первая домашняя игровая консоль.

Приставка подключалась к телевизору и стоила в США 99 долларов. О том, как игровая индустрия изменилась в наше время и для кого игры стали профессией расскажет Александр Сыпченко. Смотрим

Файтинги, шутеры и аркады. Эти жанры знакомы нескольким поколениям игроков во всем мире. Видеоигры за свою полувековую историю успели стать массовой культурой. Миллионы поклонников в режиме онлайн, пристально следят за развитием индустрии, ждут выходов новых игрушек и уникальных гаджетов. Настя Пугачева известна в виртуальном пространстве под ником ЭнвиПанда. Ее игровые трансляции, так называемые стримы регулярно смотрят около 5 тысяч геймеров. Эти интерактивные онлайн-проекты с каждым годом становятся все популярнее



Анастасия Пугачева, ведущая игровых трансляций (стример):

- Начала, играла. Играла, мне предложили попробовать, вначале у меня был слабый достаточно компьютер и мне приходилось много чего придумывать чтобы получилось это делать.

Значительный прорыв в игровой индустрии произошел 7 лет назад. Именно тогда вышли консоли последнего поколения - Sony PlayStation 4 и Xbox One. Игровая начинка или "железо" приставок напрямую зависят от современных нано-технологий и вычислительной мощности компьютеров. Поэтому новейшие видеоигры с улучшенной графикой требуют максимальной производительности. Свои игровые машины, компьютеры или консоли, игроки стараются обновлять как можно чаще



Александр Волков, любитель видеоигр (геймер):

- Относительно мощный ПК я собрал лет 5 назад и уже смог вкусить ТРИПЛ А проэкты, тех же Ведьмаков и прочее прочее, сейчас тоже потихонечку апгрейжусь, сейчас буквально зимой собрал компьютер полностью сам с нуля))

Трехмерную трафику уже трудно отличить от реальности. Благодаря этому большую популярность приобрел и Киберспорт. По оценке специалистов виртуальные симуляторы вскоре будут так же популярны, как обычные соревнования.

Международная федерация киберспорта даже планирует включить дисциплину в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже в качестве показательной. Еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать.



Александр Сыпченко , корреспондент:

- Лично мое знакомство с видео-играми началось в середине 90х. Тогда самыми популярными игровыми приставками были Денди и Сега Мега Драйв 2. Все мальчишки того времени играли в контру, Марио и червяка Джима, сегодня эти игры считаются классическими.

Визуализация различных идей в виртуальном пространстве значительно ускорило и развитие самого человечества. Цифровые технологии сейчас применяются не только в индустрии развлечений, но и медицине, оборонной промышленности и, конечно, искусстве.



Максим Жихарев, главный администратор парка виртуальной реальности:

- VR развивался достаточно быстро в течении 5 лет, уже вышли шлема, где можно играть грубо говоря где угодно, можно выйти на улицу, да и вы не будите прикреплены при помощи провода и так далее.

Сегодня практически каждый способен ощутить на себе все преимущества дополненной реальности. Для этого не требуется огромных затрат, особых навыков или знаний. Достаточно просто иметь шлем с камерой и игровую приставку, а далее все зависит от фантазии.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести Владимир