В окружении певицы все чаще стали обсуждать ее напряженные отношения с мужем. Знакомые Нюши обеспокоены тем, что звезду начал раздражать возлюбленный.

В окружении певицы все чаще стали обсуждать ее напряженные отношения с мужем. Знакомые Нюши обеспокоены тем, что звезду начал раздражать возлюбленный.В социальных сетях появились гневные сообщения давних знакомых артистки. Сведущие уверены, что Сивов использует жену лишь для саморекламы. Стоит отметить, что за время их брака, аудитория супруга певицы возросла до 500 тысяч человек.Знакомые Нюши жалуются, что девушка устала от постоянного самолюбования возлюбленного, в то время, как Сивов продолжает выставлять всю свою жизнь напоказ. Поклонники певицы часто отмечают, что Нюша очень скромная и негативно относится к публичности. Девушка старается скрывать подробности личной жизни и лишний раз не давать повода для обсуждений в социальных сетях.8 Янв 2019 в 6:27 PSTОстается только гадать, находится ли брак Нюши на грани развода. Астролог Виктор Богданов предположил, что к концу 2020 года звезда расстанется со своим супругом и вскоре вновь выйдет замуж. Более того, прорицатель сказал, что за всю жизнь она будет иметь три брака и родит двоих детей.