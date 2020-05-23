Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу. В итоге все союзники по Альянсу призывают Вашингтон не делать этого.

Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу. В итоге все союзники по Альянсу призывают Вашингтон не делать этого. Афинское агентство новостей АМНА назвало это мобилизацией западных стран ради "спасения" Договора.Обращение к Штатам подписали десять стран — Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Финляндия, Чехия, Швеция и Люксембург. Послы заявили, что разделяют озабоченность США, но сожалеют в связи с решением Трампа о выходе из соглашения. В документе подчеркивается, что Договор по открытому небу — ключевой фактор в укреплении уверенности в прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе. Страны, подписавшие обращение, намерены и далее соблюдать Договор, отмечает РИА Новости.Ранее Дональд Трамп заявил о решении выйти из соглашения, обвинив Россию в том, что она якобы не соблюдает его. В документе, подписанном 10 странами, отмечается, что союзники США по НАТО намерены продолжить диалог с Москвой. Они призвали Россию снять ограничения на полеты над Калининградом.