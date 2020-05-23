Пресс-служба хоккейного клуба Нефтехимик сообщила о переходе словацкого нападающего Либора Гудачека. 29-летний форвард подписал соглашение с нижнекамцами, рассчитанное на один сезон.

Пресс-служба хоккейного клуба "Нефтехимик" сообщила о переходе словацкого нападающего Либора Гудачека. 29-летний форвард подписал соглашение с нижнекамцами, рассчитанное на один сезон.Российским болельщикам Гудачек знаком по выступлениям за братиславский "Слован". На его счету 151 игра и 58 (26+32) очков в КХЛ. Стоит отметить, что Либор является младшим братом голкипера московского "Спартака" Юлиуса Гудачека.В минувшем сезоне форвард играл за "Либерец" в чешской Экстралиге, где в 50 матчах набрал 60 очков – 31 шайба и 29 передач. Также в активе нападающего 44 поединка и 21 (8+13) очко за сборную Словакии, с которой он стал серебряным призером чемпионата мира в 2012 году.⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетнее соглашение со словацким нападающим Либором Гудачеком (07.09.1990, 175/75, хват правый).Мы рады приветствовать Либора в Стае и желаем успешного сезона! pic.twitter.com/72S1yqfU3n— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 21, 2020