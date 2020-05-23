Третий сезон сериала ИП Пирогова подошел к концу. Финал
этой части проекта открытый, поэтому смело можно предположить, что продолжению
истории быть.
Третий сезон сериала "ИП Пирогова" подошел к концу. Финал
этой части проекта открытый, поэтому смело можно предположить, что продолжению
истории быть.
Накануне, 22 мая, состоялся показ заключительного эпизода третьего
сезона сериала "ИП Пирогова". В финале руководитель компании "Бальзак-Гурме",
Денис Алексеевич, предлагает Вере Пироговой место главного кондитера в петербургском
филиале организации.
Денис зовет Веру в совместную командировку. Герои хотят
посмотреть ресторан в Северной столице. Девушка соглашается, но не говорит о
своих планах Андрею. О них тот узнает только в день поездки. Андрей бросает Веру.
Главная героиня сериала "ИП Пирогова" уезжает от избранника на такси.
У Саши проблемы со здоровьем. Девушка оказывается в больнице.
Врачи пытаются сохранить беременность. Когда Даня и Валентин приходят ее
навестить, та неожиданно выбирает последнего. Валентин предлагает Саше
пожениться, та отвечает согласием.
20 Май 2020 в 12:07 PDT
Папа Веры Пироговой, Виктор Павлович, отправляется в Египет.
Компанию ему составляет новая зазноба. К Валентине возвращается экс-супруг,
женщина находится на седьмом небе от счастья. Будущее кондитерской Веры
Пироговой пока туманно. Напомним, сериал можно
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