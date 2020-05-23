Третий сезон сериала ИП Пирогова подошел к концу. Финал этой части проекта открытый, поэтому смело можно предположить, что продолжению истории быть.

Третий сезон сериала "ИП Пирогова" подошел к концу. Финалэтой части проекта открытый, поэтому смело можно предположить, что продолжениюистории быть.Накануне, 22 мая, состоялся показ заключительного эпизода третьегосезона сериала "ИП Пирогова". В финале руководитель компании "Бальзак-Гурме",Денис Алексеевич, предлагает Вере Пироговой место главного кондитера в петербургскомфилиале организации.Денис зовет Веру в совместную командировку. Герои хотятпосмотреть ресторан в Северной столице. Девушка соглашается, но не говорит освоих планах Андрею. О них тот узнает только в день поездки. Андрей бросает Веру.Главная героиня сериала "ИП Пирогова" уезжает от избранника на такси.У Саши проблемы со здоровьем. Девушка оказывается в больнице.Врачи пытаются сохранить беременность. Когда Даня и Валентин приходят еенавестить, та неожиданно выбирает последнего. Валентин предлагает Сашепожениться, та отвечает согласием.20 Май 2020 в 12:07 PDTПапа Веры Пироговой, Виктор Павлович, отправляется в Египет.Компанию ему составляет новая зазноба. К Валентине возвращается экс-супруг,женщина находится на седьмом небе от счастья. Будущее кондитерской ВерыПироговой пока туманно. Напомним, сериал можносмотреть онлайн на видеосервисе