Испанский вратарь Пепе Рейна заявил, что не собирается переходить в состав Пари Сен-Жермен. Ранее появилась информация о том, что чемпион Франции рассматривает кандидатуру 37-летнего Рейны в качестве второго вратаря в следующем сезоне.

Испанский вратарь Пепе Рейна заявил, что не собирается переходить в состав "Пари Сен-Жермен". Ранее появилась информация о том, что чемпион Франции рассматривает кандидатуру 37-летнего Рейны в качестве второго вратаря в следующем сезоне."Во-первых, связан контрактом с "Миланом". Во-вторых, у парижан имеются Кейлор Навас, Серхио Рико, в следующем сезоне вернется из аренды Альфонс Ареола. Какой смысл мне туда переходить", — приводит слова Рейны "Спорт-Экспресс".Чемпион мира 2010 и чемпион Европы 2012 в составе сборной Испании Хосе Антонио Рейна выступает в текущем сезоне за английскую "Астон Виллу". По окончанию аренды Рейна должен вернуться в "Милан", с которым он связан контрактом до лета 2021 года.