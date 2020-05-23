Анна Хилькевич решилась показать своим поклонникам, как она выглядит на самом деле. Актриса опубликовала фото, на котором сама на себя не похожа: с короткой стрижкой под мальчика и без макияжа. Хилькевич прокомментировала, что именно так она выглядела до пластических операций.

Анна Хилькевич решилась показать своим поклонникам, как она выглядит на самом деле. Актриса опубликовала фото, на котором сама на себя не похожа: с короткой стрижкой под мальчика и без макияжа. Хилькевич прокомментировала, что именно так она выглядела до пластических операций.Поклонники звезды сериалы "Универ" были удивлены откровением Хилькевич и ее неожиданными изменениями во внешности. В комментариях под фотографией сразу же появились советы возбужденных фанатов. Кто-то по достоинству оценил образ актрисы, а кто-то отметил, что Анне совсем не подходит такая стрижка."Вы и без пластики были красивые. Ну это ваше решение", – отреагировали пользователи.Стоит отметить, что некоторые узнали в Хилькевич солистку группы "Тату" Юлию Волкову.22 Май 2020 в 11:14 PDTНесмотря на критику, Анна периодически веселит своих поклонников и делится интересными "приспособлениями". Несколько дней назад Хилькевич опубликовала пост, в котором рассказала, что придумала способ, как заставить мужа сфотографироваться."Маски – это идеальное приспособление для мужей, жены которых все время просит сфоткаться вместе", – пошутила актриса.