Два человека погибли и еще двое получили ожоги при пожаре в татарстанской больнице. ЧП произошло в городе Зеленодольск.
Два человека погибли и еще двое получили ожоги при пожаре в больнице в Татарстане. ЧП произошло в городе Зеленодольск.
Огонь вспыхнул в сосудистом отделении. Пациентов с коронавирусом COVID-19 там не было. Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, возгорание не связано с аппаратами искусственной вентиляции легких.
Эвакуировано 88 человек, их жизням ничто не угрожает, сообщает телеканал "Россия 24".