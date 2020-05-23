Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, рассказала о
ситуации в семье. Муж, дети и сама светская львица подхватили коронавирус.
Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, рассказала о
ситуации в семье. Муж, дети и сама светская львица подхватили коронавирус.
По словам Марии Погребняк, уже третьи сутки в ее доме нет
покоя. Первым заболел муж, после сыновья, теперь слегла и сама
знаменитость.
"У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!
Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️
даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Мария Погребняк.
От антибиотиков супруга футболиста пока отказалась. Мария лекарствами
снимает симптомы недуга.
"Муж находится в больнице, проходит курс лечения!
двусторонняя пневмония", – добавила она.
Рассказала знаменитость также о состоянии своих сыновей. У
старшего наследника Марии нет температуры, однако мальчика беспокоит сильный
кашель. Ребенку уже сделали компьютерную томографию легких. Исследование
показало двухстороннюю пневмонию.
У младшего из троих детей Погребняк накануне была рвота и
повышенная температура. Между тем сегодня ребенку стало значительно лучше. Отметим,
что ранее Мария Погребняк сообщила, что у среднего из детей нет никаких
симптомов.
23 Май 2020 в 12:49 PDT
Напомним, в пятницу, 22 мая, стало известно, что . Об этом сообщили
представители клуба "Урал", за который играет спортсмен.