Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, рассказала о ситуации в семье. Муж, дети и сама светская львица подхватили коронавирус.

Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, рассказала оситуации в семье. Муж, дети и сама светская львица подхватили коронавирус.По словам Марии Погребняк, уже третьи сутки в ее доме нетпокоя. Первым заболел муж, после сыновья, теперь слегла и самазнаменитость."У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼‍♀️даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Мария Погребняк.От антибиотиков супруга футболиста пока отказалась. Мария лекарствамиснимает симптомы недуга."Муж находится в больнице, проходит курс лечения!двусторонняя пневмония", – добавила она.Рассказала знаменитость также о состоянии своих сыновей. Устаршего наследника Марии нет температуры, однако мальчика беспокоит сильныйкашель. Ребенку уже сделали компьютерную томографию легких. Исследованиепоказало двухстороннюю пневмонию.У младшего из троих детей Погребняк накануне была рвота иповышенная температура. Между тем сегодня ребенку стало значительно лучше. Отметим,что ранее Мария Погребняк сообщила, что у среднего из детей нет никакихсимптомов.23 Май 2020 в 12:49 PDTНапомним, в пятницу, 22 мая, стало известно, что . Об этом сообщилипредставители клуба "Урал", за который играет спортсмен.