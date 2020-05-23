С 23 мая по Московской области можно передвигаться без электронного пропуска. О послаблениях накануне объявил губернатор Андрей Воробьев.

С 23 мая по Московской области можно передвигаться без электронного пропуска. О послаблениях накануне объявил губернатор Андрей Воробьев. Цифровые разрешения, которые жители получили ранее для поездок в Москву, будут действовать до 27 мая. Затем для въезда в столицу потребуется оформить пропуск уже на портале mos.ru.Ношение масок и перчаток в Подмосковье теперь стало не рекомендательным, а обязательным. За отсутствие защитных средств грозит штраф в четыре тысячи рублей, напоминает телеканал "Россия 24".