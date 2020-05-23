Певица Надежда Бабкина перенесла тяжелое заболевание. Организм артистки смог победить смертельный вирус, однако врачи были уверены, что звезда не выживет.

Певица Надежда Бабкина перенесла тяжелое заболевание. Организм артистки смог победить смертельный вирус, однако врачи были уверены, что звезда не выживет.Королева эстрады Надежда Бабкина недавно излечилась от коронавируса. О ее состоянии ходило много устрашающих слухов. Накануне певица сама сказала, что находилась буквально на пороге смерти.Раньше звезда уже говорила, что ее легкие были поражены на 80%. Теперь она решила признаться, что врачи давали крайне неутешительные прогнозы на ее выздоровление. От специалистов Надежде Бабкиной пришлось услышать практически приговор. “Надь, теперь мы можем тебе сказать – пять процентов жизни тебе оставалось…”, – передала слова медиков артистка.Врачи не могли озвучить такой устрашающий прогноз, пока Надежда Бабкина боролась за жизнь в реанимации. После того, как она сумела победить болезнь, доктора признались, что шансов на жизнь было очень мало, передает “Комсомольская правда”.19 Мар 2019 в 4:04 PDTКстати, сейчас артистка чувствует себя хорошо и уже успела посетила свой театр “Русская песня”, где рассказала коллективу, как боролась с двусторонней пневмонией. Кроме того, звезда вышла на работу и уже снялась в нескольких передачах.К слову, после страшной болезни Надежда Бабкина только похорошела. Перед недавним 70-летним юбилеем артистка уже скидывала 23 килограмма, а после тяжелого заболевания ушло еще более 10 килограммов.