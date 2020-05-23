Следователи допросили женщину, распространившую ложную информацию о больных коронавирусом COVID-19, умерших в обсерваторе на западе Москвы.

Следователи допросили женщину, распространившую ложную информацию о больных коронавирусом COVID-19, умерших в обсерваторе на западе Москвы.Сообщение позже опровергли власти. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".Подозреваемая призналась, что 8 апреля разместила в социальных сетях видео, не проверив его подлинность. Задержанная раскаялась в содеянном.