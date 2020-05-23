Эта история похожа на настоящую мелодраму: Сати Казанова ждет своего мужа в России, в то время, как Стефано Тиоццо пережидает бушующую пандемию коронавируса в Италии. Молодые супруги находятся в разлуке уже несколько месяцев.

Эта история похожа на настоящую мелодраму: Сати Казанова ждет своего мужа в России, в то время, как Стефано Тиоццо пережидает бушующую пандемию коронавируса в Италии. Молодые супруги находятся в разлуке уже несколько месяцев.Закрытая граница между Италией и Россией стала главной причиной долгой разлуки певицы и ее мужа. В начале марта Стефано улетел в Турин по работе и теперь уже несколько месяцев не может вернуться в Москву.Молодым супругам остается только надеяться, что ситуация во всем мире будет улучшаться и у них появиться возможность снова увидеться. Сама Сати еженедельно делится со своими подписчиками в Инстаграме новостями о том, как они вместе с супругом обсуждают варианты возможных встреч."Только на днях с мужем обсуждали, что 3 июня Италия официально открывает воздушное сообщение со странами ЕС, а 15 июня – с другими странами", – отмечает певица.Подписчики Сати делают прогнозы и утверждают, что до конца ноября границы не откроют. Но пара верит в лучшее и в то, что между странами сохранятся теплые отношения и это позволит певице и фотографу снова встретиться.