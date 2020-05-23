США только что купили 400 миллионов доз вакцины против коронавируса. Однако гарантии ее эффективности пока нет.

США только что купили 400 миллионов доз вакцины против коронавируса. Однако гарантии ее эффективности пока нет.Трудно представить, что имеет большее значение для будущего (и настоящего) мировой экономики, чем вакцина против коронавируса, и США делают ставку на то, что скоро она будет доступна.Трамп надеется, что вакцина будет готова к широкому применению к концу года, если не раньше. Однако эти надежды вряд ли оправдаются. Тем не менее некоторые фармацевтические компании представили обнадеживающие ранние результаты и начали тестирование потенциальной вакцины.Через Биомедицинское управление перспективных исследований и разработок (BARDA) США вложили значительные средства в ряд программ по разработке вакцин, выделив более $2,1 миллиарда фармацевтическим компаниям — американским и международным, разрабатывающим и тестирующим вакцины против коронавируса, причем эти работы проводятся при поддержке грантов.BARDA было создано в 2006 году с правом инвестировать в исследования, изучающие повышение готовности США к биомедицинским угрозам, от биотерроризма до пандемий. Его бюджет на 2020 год составляет $1,6 миллиарда. Однако в марте управление получило дополнительное финансирование на $2 миллиарда в рамках пакета чрезвычайного финансирования.В рамках последнего соглашения о финансировании BARDA выделило грант в размере $1,2 миллиарда британской компании AstraZeneca для ускорения исследований и разработки вакцины, а также для того, чтобы зарезервировать 400 миллионов доз этой вакцины для США.Производитель лекарств вступает в третью фазу тестирования вакцины и надеется, что первые дозы вакцины поступят в октябре, а широкой общественности они будут доступны в 2021 году. Однако нет гарантий, что вакцина будет эффективной, безопасной и получит одобрение. от регулирующих органов или будет доступной раньше, чем у других компаний.Это не первый случай, когда администрация Трампа пытается получить дозы потенциальной вакцины для американцев. Ранее в период пандемии Трамп уже пытался купить CureVac — немецкую компанию, разрабатывающую вакцину, чтобы сделать ее доступной исключительно для США.Совсем недавно США вложили $30 миллионов в исследование вакцины французской фармацевтической компании Sanofi, с тем чтобы первые дозы вакцины поступили в США. Однако, в отличие от сделки с AstraZeneca, в соглашении не оговорено конкретное число доз, которые должны быть доступны для США.В общей сложности BARDA инвестировала в разработку четырех вакцин от коронавируса. Безусловно, самые крупные инвестиции были сделаны в AstraZeneca, более $456 миллионов были вложены в американскую компанию Johnson & Johnson Research and Development, около $430 миллионов выделены Moderna.Из программ разработки вакцин COVID-19, которые финансирует BARDA, только Johnson & Johnson's объявили о намерении продать возможную вакцину по себестоимости.