США призывают Всемирную организацию здравоохранения незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса в мире.

США призывают Всемирную организацию здравоохранения незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса в мире.Как передает "Интерфакс", об этом говорится в письме помощника секретаря министерства здравоохранения и социальных служб США Бретта Жируара, направленному в ВОЗ.Автор считает, что нет возможности откладывать начало проведения необходимых реформ, чтобы такая пандемия никогда больше не повторилась.Жируар считает, что результаты могут быть оглашены на совещании ассамблеи ВОЗ осенью 2020 года.Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором сообщил, что, если в течение месяца организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе, Вашингтон заморозит ее финансирование.Трамп также обвинил ВОЗ в том, что она проигнорировала различные предупреждающие признаки COVID-19, проявив себя слишком сильно зависимой от позиции Китая.В США инфицировано коронавирусной пневмонией 1 634 175 человек, излечились 386 081, умерли 97 173.