Жалобы Тарзана на недостаток денег получили широкий резонанс. Некоторые даже решили прийти на выручку артисту и помочь подзаработать в кризис.

Жалобы Тарзана на недостаток денег получили широкий резонанс. Некоторые даже решили прийти на выручку артисту и помочь подзаработать в кризис.Бодибилдер Сергей Глушко, известный всем под сценическим псевдонимом Тарзан, разжалобил владельца агрегатора такси своими сетованиями на безденежье из-за карантина. Глава “Ситимобил” Георгий Лобушкин пообещал оформить бедствующего стриптизера таксистом.Как отметил бизнесмен, супруге Глушко певице Наталье Королевой тоже найдется место в таксопарке. “Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к нашей системе”, – пообещал предприниматель на своей странице в “Фейсбук”.Бизнесмен сообщил, что их компания готова помочь всем нуждающимся в работе в период экономического кризиса. Так что стриптизер и певица, если примут это деловое предложение, точно не умрут с голоду.17 Янв 2019 в 3:49 PSTНапомним, ранее Тарзан посетовал на горькую долю звезд. Он рассказал, как тяжело выживать артистам в период карантинных ограничений. Сфера развлечений на стопе, и им негде зарабатывать. А еще бодибилдеру пришлось закрыть свой фитнес-клуб и перенести все тренажеры на дачу. При этом муж Королевой уверен, что пенсионерам приходится слаще, ведь никто не лишал и пенсий.