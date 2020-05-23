Свердловский губернатор продлил в регионе режим ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом Евгений Куйвашев объявил сегодня вечером, сообщает ГТРК Урал. Ограничительные меры сохранятся до 1 июня.

Свердловский губернатор продлил в регионе режим ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом Евгений Куйвашев объявил сегодня вечером, сообщает ГТРК "Урал". Ограничительные меры сохранятся до 1 июня.Глава региона уточнил, что принятие такого решения связано с анализом эпидемиологической обстановки в крае. Одна из основных причин — увеличение числа заболевших COVID-19. В Екатеринбурге самым "коронавирусным" остается Железнодорожный район. За май положительный результат теста на COVID-19 получен там 349 жителями.Коронавирусом заболел игрока футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк. Об этом рассказал замдиректора медиацентра УрФ Дмитрий Бенеманский. Спортсмен находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме. Больше ни у кого из команды и персонала COVID-19 не подтвердился.За минувшие сутки к числу заболевших присоединилось еще 135 жителей Среднего Урала, из них 85 — жители Екатеринбурга. 87 граждан сегодня смогли вернуться домой, победив болезнь. Общее количество пациентов с коронавирусом в регионе — 3443, выздоровевших — 1063. Скончались 12 человек.Как отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков, в регионе регистрируется одна из самых низких смертностей в России, хотя процент пациентов с пневмонией низким не является. Заслуга уральских медиков — раннее выявление заболевших и оперативное начало лечения, заявил чиновник.