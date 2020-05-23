Статистика показывает, что темпы распространения коронавируса в Москве удалось затормозить. Ситуация в городе могла сложиться катастрофическая – с организацией мобильных госпиталей на стадионах и в торговых центрах, с братскими могилами на месте зеленых зон столицы и полным коллапсом всей системы. О том, как удалось избежать развития событий по худшему сценарию, читайте на Дни.ру.

Статистика показывает, что темпы распространения коронавируса в Москве удалось затормозить. Ситуация в городе могла сложиться катастрофическая – с организацией мобильных госпиталей на стадионах и в торговых центрах, с братскими могилами на месте зеленых зон столицы и полным коллапсом всей системы. О том, как удалось избежать развития событий по худшему сценарию, читайте на "Дни.ру".Страшная угрозаВ моргах не осталось места для тел погибших, с нагрузкой не справляются даже мобильные рефрижераторы, спешно подвезенные городскими властями. Хоронить несчастных приходится в братских могилах, используя для этого зеленые зоны города. Там, где раньше люди наслаждались природой, ровными рядами высятся могильные таблички.Врачи валятся с ног от нечеловеческой нагрузки и вынуждены выходить на работу без какой-либо защиты. Ресурсов на то, чтобы обеспечить всех, просто не хватает. Недостаточно и мест в больницах – дополнительные койки развернуты везде, где только можно.Бороться с болезнью людям приходится не в оборудованных по последнему слову техники палатах, а в помещениях пустующих торговых центров, на стадионах и складах. Причиной краха системы стал резкий наплыв заразившихся коронавирусом. Оставленные без какого-либо контроля инфицированные пациенты вернулись на улицы и невольно стали причиной бедствия в национальном масштабе.Именно такую картину миллионы людей увидели в Нью-Йорке, в итальянских и испанских городах. Повториться она могла и в Москве. Что же помогло уберечь парк Горького, Сокольники и Александровский сад от превращения в кладбища для погибших от коронавируса, а сам город – в одну глобальную зону бедствия, в котором еженедельно регистрируются миллионы новых случаев заражения?Причины негативного сценарияПрактика показала, что большинство жителей Москвы ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. В среднем, тех, кто готов поставить под удар безопасность окружающих, насчитывается всего 10-20%. Примерно столько москвичей, которым нельзя выходить из дома, чтобы не заразить других, все равно пытаются нарушить правила и посещать магазины, ездить в общественном транспорте и контактировать с другими людьми.Даже такая небольшая доля безответственных людей станет причиной настоящего снежного кома заражений. Если их оставить безо всякого контроля и позволить разгуливать по улицам, то в первую же неделю они успеют заразить около полумиллиона человек. Среди новых больных обязательно найдутся столь же безответственные любители прогулок, и тогда счет новых случаев коронавируса в Москве пойдет на миллионы.Тотальный контрольВ таких условиях становится ясно, что без контроля оставлять людей из группы риска нельзя. Противоположностью полного отсутствия контроля становится централизованное и всеобщее наблюдение за больными коронавирусом, даже бессимптомными, и теми, кто с ними контактировал, а также помещение их в закрытые медицинские учреждения.Разумеется, это приведет к повышению нагрузки на всех врачей и переполнению больниц. Те, кто действительно будет нуждаться во внимании специалистов, возможно не смогут получить помощь вовремя. Да и сам коечный фонд придется в спешном порядке расширять за счет развертывания временных госпиталей в местах, которые для этого не предназначены.Вряд ли понравится выжидать двухнедельный карантин не в родных стенах, а в замкнутом пространстве в окружении потенциально больных людей, и самим людям из группы риска. И у столичных властей есть эффективная альтернатива, которая может удовлетворить все стороны."Социальный мониторинг" спасает городРечь идет о специальной программе, которую в добровольном порядке может установить себе на смартфон человек, контактировавший с больным коронавирусом, или тот, у кого болезнь протекает в легкой форме. Система отслеживает, чтобы пользователь не покидал места своей самоизоляции, благодаря чему он может провести все время в комфортных домашних условиях.От самого человека требуется всего лишь ответственно подойти к собственному здоровью и безопасности окружающих. Программа "Социальный мониторинг" не отслеживает перемещения человека, а лишь следит за тем, чтобы он не покидал пределов своей квартиры. А для того, чтобы убедиться, что он действительно находится рядом с телефоном, в случайные моменты времени система запрашивает у пользователя его селфи.Зарубежный опытПрограммы, аналогичные "Социальному мониторингу", широко применяются и в других странах. Например, в Китае существует специальное приложение, с помощью которого пользователь может проверить, не контактировал ли он с зараженным человеком, а также увидеть на карте каждый дом, в котором живет пациент с подтвержденным диагнозом.Похожая система действует и в Израиле, где маршрут больных коронавирусом и попавших в группу риска людей отслеживали буквально пошагово, с вычислением всех, с кем они контактировали. Программисты из Южной Кореи могли еще дальше и сделали данные из аналогичной программы открытыми – каждый гражданин может проследить, соблюдает ли его сосед режим самоизоляции или на его поведение следует обратить внимание врачам и правоохранительным органам.В Польше людям из группы риска предлагается выбор – они могут или установить программу для дистанционного контроля за соблюдением режима самоизоляции, либо быть готовыми к внезапным визитам полиции. Все это показывает, что в России действует куда более гуманный и удобный для каждого конкретного человека подход.Технические деталиРазработка программы "Социальный мониторинг" проводилась при участии большого числа специалистов по компьютерным технологиям. Данные горожан, использовавшиеся ими при регистрации, полностью конфиденциальны и не будут использованы нигде и никогда, помимо этой программы. Более того, после того, как человек выздоровеет, информация о нем будет удалена.До этого момента, как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, все данные хранятся на территории России. Если у человека остались какие-то вопросы по поводу использования программы или ему требуется помощь, то столичные власти всегда готовы оказать свою помощь. Для этого необходимо обратиться на специальную горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-96.Проблемы и их решениеСтоличные власти признают, что "Социальный мониторинг", как и любая другая программа, иногда может выдавать ошибки. Однако их оперативно исправляют сразу же после выявления. Если человек считает, что штраф ему был выписан несправедливо, то него есть целый месяц на то, чтобы обжаловать это решение.Некоторые проблемы возникают и вовсе без участия программы. Виной всему – человеческий фактор. Большинство людей действительно не хотят лежать в стационарах, и соглашаются на самоизоляцию дома под наблюдением "Социального мониторинга". Однако из-за невнимательности или лени они забывают вовремя отмечаться, что и становится причиной штрафа.Для некоторых нахождение в четырех стенах становится тяжелым испытанием, и попытки раздуть скандал в Сети в связи с "ограничением их свобод" являются для них одним из немногих способов скрасить изоляцию. При этом такие интернет-"активисты" забывают, что добровольно согласились на установку "Социального мониторинга", а в качестве альтернативы у них был вариант отправиться в стационар, где медицинские правила стали бы еще большим ограничением для них.